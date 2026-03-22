Из-за распутицы омским селам грозит транспортная изоляция

Добраться по грунтовке и из-за разлива рек до омских деревень станет невозможным.

Непролазная грязь уже привела к корректировке ряда автобусных маршрутов, по грунтовке стало проблематичным добираться до деревень Колосовского района. С 23 марта, как сообщает администрация района, ссылаясь на АО «Омскоблавтотранс», потепление и таяние снега привели к образованию колейности и участкам подтоплений.

– Из-за чего эксплуатация пассажирского транспорта на отдельных направлениях стала небезопасной. В связи с этим компания не сможет в полном объеме выполнять перевозки по муниципальному контракту, – пишут в официальной группе администрации района.

Перевозчик просит пассажиров заранее уточнять актуальное расписание перед поездкой. Жители считают, что это только начало проблемы. Грунтовых дорог в Омской области хватает, к тому же сохраняется угроза подтоплений. МЧС публикует список таких территорий.

В реестре 144 населенных пункта в 20 муниципальных районах области, кроме того, в 35 деревнях, которые расположены на так называемых заречных территориях, проблемы усугубятся. На полтора месяца ориентировочно они станут недоступны для транспортного сообщения.