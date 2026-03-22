Первый досрочный ЕГЭ сдали в Омске всего два человека

Организаторов госэкзаменов будет больше почти в четыре раза, чем экзаменующихся.

фото: министерство образования Омской области

В министерстве образования Омской области сообщили о старте досрочного периода ЕГЭ, с 20 марта по 20 апреля будет работать единственный пункт проведения госэкзаменов – это школа № 132 г. Омска.

– Всего в досрочном периоде ЕГЭ планируют принять участие 14 человек, в прошлом году таких было 28. Среди зарегистрированных участников четверо – это обучающиеся иностранных образовательных организаций, семь – выпускники текущего года, трое – обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования, – перечислили в минобразования.

На досрочном этапе ЕГЭ работает более 50 специалистов, из них 46 – это непосредственно организаторы в пункте проведения экзаменов, также задействованы технические специалисты, медицинский работник и члены государственной экзаменационной комиссии.

Добавим, что в первый день досрочной сдачи состоялись экзамены по литературе и географии, на эти испытания заявления подали двое, один их них сдал географию, другой – литературу. На следующей неделе состоятся экзамены по русскому языку (24 марта) и базовой и профильной математике (27 марта), затем идут испытания по биологии, физике и письменному инязу (31 марта), устный иняз (3 апреля), потом ЕГЭ по информатике и обществознанию (7 апреля), последним будет экзамен по истории и химии (10 апреля).

Основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.