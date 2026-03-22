Омичам не рекомендуют брать отпуск в мае

Размер отпускных рассчитывается по специальной формуле, где учитывают соотношение выплат и среднего дневного заработка.

Freepik.com

В мае в России ожидаются длинные праздничные и выходные дни, однако брать отпуск в это время омичам не советуют, как раз это обстоятельство будет невыгодным. Оно влияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта.

– Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель – максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы, – отметила эксперт.

Самым выгодным месяцем будет июль, в котором учтено 23 рабочих дня. Неплохими будут и апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.