Омичей предупредили, что клещевым энцефалитом можно заразиться без укуса

В Омске появились первые клещи. Владельцы собак обнаружили их в парке Победы.

Профилактика клещевого энцефалита весной становится особо актуальной темой, потому что с приходом теплых дней многие начинают выезжать на природу, на дачи. Клещи могут поджидать в прошлогодней траве, и в кустарнике, и на открытых природных площадках.

В Роспотребнадзоре предупредили, что заразиться энцефалитом можно и без укуса клеща, если раздавить насекомое руками или расчесать укус. В этом случае вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя в клеще. К тому же есть опасность заразиться, если не прокипятить молоко – козье, реже овечье и коровье. Как пишут РИА «Новости», ссылаясь на эксперта Роспотребнадзора, вирус попадает в молоко, если клещ укусил животное.

– Представляет риск не только молоко, но и молочные продукты, которые не прошли тепловую обработку, – отметило издание.

В Омском научно-исследовательском институте природно-очаговых инфекций сообщают, что клещевой энцефалит легче предупредить, чем лечить. Самым надежным способом профилактики этой инфекции является специфическая иммунизация.

– Вакцинация не избавляет от опасности быть зараженным вирусом клещевого энцефалита, но, по утверждению специалистов, максимально облегчает течение заболевания и обеспечивает отсутствие осложнений, – отмечают в научном учреждении.

Вакцинироваться от клещевого энцефалита можно вне зависимости от сезона, в течение круглого года.

Добавим, что обработка территории от клещей в Омске начнется с 10 апреля и продолжится до 25 мая, второй этап – с 25 августа по 1 октября. Всего в списке 115 локаций, в том числе парки и кладбища.