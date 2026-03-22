В Омске Куйбышевский суд готовится к переезду

Под учреждение делают ремонт в новом здании.

https://vk.com/usd.omsk

Куйбышевский районный суд города Омска скоро обретет новые стены, сейчас он располагается на ул. Лермонтова, 61, и стал тесен. Новый его адрес – ул. Куйбышева, д. 79.

– Переезд в новое здание позволит создать комфортные условия для отправления правосудия и пребывания граждан, – сообщается в Управлении судебного департамента в Омской области.

Осуществляется постоянный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков. Сотрудниками отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью проводятся рабочие встречи с представителями подрядной организации, авторского надзора и строительного контроля.

– При выявлении в ходе демонтажных работ вновь открывшихся дефектов и повреждений строительных конструкций оперативно принимаются решения о проведении дополнительного технического обследования основных несущих элементов кровли, деревянных перекрытий и фундамента, – пишут в группе УСД.

Добавим, что государственный контракт на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания заключен в октябре 2025 года. Ремонтные работы планируется завершить к концу 2027 года.

Здание по улице Куйбышева, 79, ранее занимало региональное Управление Роскомнадзора, оно было получено в оперативное управление в 2022 году.

В соседнем блоке работает Сибирский казачий институт технологий и управления.