·Общество

Выросла зарплата у омских грумеров

За год доходы специалистов по уходу за животными поднялись на 18 %
грумер

В 2026 году сохраняется тенденция к повышению зарплат в области ухода за домашними животными, за год их доходы выросли на 18 %. Об этом пишет портал по поиску работы «Город работ».

В 2025-м грумеры получали 55 тыс. рублей (на 7,5 тыс. больше, чем в 2024-м). В феврале 2026-го они получали уже 63,7 тыс. рублей, и это было на 0,7 % больше, чем в январе.

Зарплаты грумеров в городах-миллионниках проанализирован, и составлен рейтинг самых привлекательных регионов для специалистов в этой сфере.

  1. Москва – 80,4 тыс. рублей.
  2. Санкт-Петербург – 69,7 тыс.
  3. Казань – 59,5 тыс.
  4. Краснодар – 58 тыс.
  5. Воронеж – 56,7 тыс.
  6. Омск – 56,2 тыс.
  7. Новосибирск – 54,2 тыс.
  8. Красноярск – 53,3 тыс.
  9. Челябинск – 50 тыс.
  10. Екатеринбург – 45,7 тыс.
  11. Ростов-на-Дону – 44,2 тыс.
  12. Пермь – 43,3 тыс.
  13. Нижний Новгород – 40 тыс.
  14. Уфа – 35 тыс.
  15. Самара – 30 тыс.
  16. Волгоград – 15 тыс.
