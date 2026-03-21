Известного омского краеведа не допустили к аукциону на аренду дома-памятника

Историк и общественник считает отказ надуманным.

Сегодня, 21 марта, на электронной торговой площадке опубликовали результаты аукциона на право аренды здания-памятника по адресу: Третьяковская, 63, известного как «Дом жилой А. Н. Успенского».

Начальная ставка арендной платы за памятник архитектуры составила почти 142 рубля в год при условии заключения договора на 48 лет 11 месяцев и 29 дней. В торгах участвовали трое претендентов, однако двое были не допущены до финальной процедуры. Одним из них оказался историк и член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Святослав Коновалов.

Краевед и общественник рассказал «Омск-информу», что не ожидал победы на торгах и участвовал в них в первую очередь ради опыта перед участием в другом объекте. Однако он добавил, что надеялся, что его заявку допустят и развернется настоящая борьба за лот.

Коновалов также подчеркнул, что его заявку на участие в торгах отклонили по, как он считает, формальному и надуманному поводу.

– Когда подаешь заявку, у тебя на счету площадки должны быть деньги, которые при подаче заявки автоматически блокируются, – значит заявка подана. Если денег нет – заявка не подана. Они говорят: «Вы должны были приложить платежное поручение, что вы закинули деньги на площадку и что деньги заблокировали». Они сами понимают, что раз заявка подана, значит деньги были, но платежное поручение не приложил, поэтому заявку отклонили, – поделился краевед.

По его словам, при желании это решение можно обжаловать в ФАС, поскольку в извещении о времени проведения аукциона также были неточности. Однако Коновалов отметил, что не стремился любой ценой выиграть лот и участвовал в торгах ради самого процесса, поэтому обжаловать отказ не планирует.

Согласно итоговому протоколу, победителем аукциона стал Андрей Черепцов, предложивший чуть более 21 тысячи рублей. В прошлом году он также получил государственный контракт на оказание услуг по покупке и продаже собственного недвижимого имущества от администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области.