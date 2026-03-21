Омский студент обокрал жительницу Калмыкии с помощью вредоносной ссылки

Злоумышленник использовал поддельные сообщения от «знакомых».

В Лаганском районе полиция задержала мошенника, который действовал дистанционно. В 2025 году местная жительница обратилась в полицию после того, как в мессенджере ей пришло сообщение от «знакомого» с файлом. Женщина открыла его и перешла по ссылке, не зная, что она вредоносная. После этого с ее банковского счета были списаны деньги.

Следственным органом было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – за несанкционированное списание средств с банковских и электронных счетов.

В результате совместных оперативно-разыскных действий сотрудников МО МВД «Лаганский» и МВД Калмыкии личность дистанционного мошенника была установлена, и он был задержан в Омске при силовой поддержке Росгвардии.

Им оказался 19-летний студент, который рассказал, что создал вредоносную ссылку для покупок за чужой счет. С ее помощью он разослал сообщения гражданам, и одна из жертв перевела деньги на оплату его покупки.

В настоящее время фигурант помещен в изолятор временного содержания межмуниципального отдела полиции Лаганского района для проведения процессуальных проверок.