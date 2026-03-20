Омские нефтепереработчики поддержат 15 социальных инициатив жителей

Эти проекты были отобраны в результате подведения итогов грантового конкурса компании «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

Победителями конкурса стали авторы 15 социальных инициатив. Среди них – проекты по обновлению интерьера Омской областной детской клинической больницы, созданию клуба настольных игр на базе детского экоцентра и проведению фестиваля адаптивных видов спорта. Главным критерием при выборе победителей стала практическая польза для жителей и конкретной территории.

Реализация инициатив начнется уже в этом году. Так, волонтеры из арт-сообщества и студенты Омского государственного педагогического университета планируют преобразить внутреннее пространство детской областной клинической больницы, чтобы сделать его более комфортным для пациентов и их родителей.

На базе Омского детского экоцентра появится клуб экологической направленности. Участники смогут играть в настольные игры, посвященные теме бережного отношения к природе, а также создавать собственные тематические квесты.

Отдельным событием станет фестиваль адаптивных видов спорта. В его программе – футбольные турниры, соревнования по фехтованию, дартсу и настольному теннису. Организаторы рассчитывают, что мероприятие объединит участников с разными возможностями и станет площадкой для популяризации доступного спорта.

– Омский НПЗ дает старт инициативам неравнодушных жителей, – подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко. – За время работы программы в регионе появилось уже больше сотни проектов-победителей: их авторы организовали городские праздники, создали аудиоэкскурсии для омичей, провели спортивные состязания и инклюзивные встречи. За каждым таким проектом стоит стремление сделать Омск лучше.

Начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию Александр Дыбаль подчеркнул, что грантовый конкурс стал одним из ключевых инструментов поддержки общественных инициатив. Вместе с их авторами удалось реализовать сотни проектов в культуре, образовании, спорте, сохранении исторического наследия и развитии городской среды. «Газпром нефть» же, по его словам, остается заинтересованным партнером таких изменений.

– Для нас важно поддерживать как внешние, так и внутренние инициативы, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – На Омском НПЗ действует конкурс волонтерских проектов «Газпром нефти», в котором сотрудники объединяются в команды и реализуют социально полезные идеи. Например, в прошлом году в рамках этого конкурса мы помогли обустроить уютную кухню для воспитанников в Петропавловском доме детства.

Грантовый конкурс проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Она направлена на поддержку проектов в сфере образования, спорта, культуры, экологии и развития городской среды. С 2013 года благодаря этой программе реализовано более 1200 социальных инициатив в регионах деятельности компании.