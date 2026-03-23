Туберкулез: омичам рассказали, как уберечься от инфекции

Об истории открытия возбудителя заболевания и о профилактике инфекции рассказала омский врач Анна Карибаева.

Областной центр общественного здоровья

Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Завотделом организации деятельности центров здоровья БУЗОО «ОЦОЗМП», врач-методист Анна Карибаева привела ряд исторических фактов, связанных с туберкулезом, и рассказала, как уберечься от этого заболевания.

Дата 24 марта выбрана неслучайно, так как именно в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудителя данной инфекции. В рамках этой даты в лечебно-профилактических учреждениях России медработники проводят акцию под названием «Белая ромашка», направленную на информирование населения о туберкулезе, путях его передачи, симптомах и профилактике заражения. Примечателен выбор символа этого события.

Идея празднования Дня белого цветка как символа чистого дыхания родилась в Швейцарии, однако официальное массовое празднование впервые стало проводиться в скандинавских странах. В этот день деньги с продаж «белых символов» борьбы с туберкулезом шли на помощь больным. В России День белого цветка, или День белой ромашки, впервые отпразднован 20 апреля 1911 года. В этот день деньги, собранные на благотворительной акции по продаже ромашек, пошли на помощь больным туберкулезом; впервые почти по всей России и в Москве в общественных местах были размещены плакаты, розданы листовки с информацией о туберкулезе и мерах его профилактики. Через столетие от дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха по инициативе ВОЗ Всемирный день борьбы с туберкулезом официально стал отмечаться 24 марта начиная с 1993 года, когда туберкулез был объявлен глобальной проблемой.

Интересен факт, что данное заболевание может поражать различные органы и системы, кроме волос и ногтей, а не только легкие! Существуют так называемые внелегочные формы туберкулеза, когда поражаются кости и суставы, кожа и подкожная клетчатка, глаза, уши, надпочечники, мочеполовые органы и т. д. Заподозрить данную инфекцию можно по сочетанию симптомов интоксикации (утомляемости и слабости, снижению массы тела и субфебрильной температуры тела, чаще по вечерам) и симптомов поражения органа-мишени (например, при поражении легких может быть одышка, боль в груди, кашель с мокротой и без нее, кровохарканье, а при поражении почек – боль в пояснице и нарушение мочеиспускания). В последнее время, особенно вследствие появления ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, стали диагностировать чаще туберкулез с поражением сразу нескольких органов и систем.

Чем раньше выявили туберкулез и начали лечение, тем лучше прогноз. Поэтому очень важно заботиться о своем здоровье и регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в рамках которых назначают прохождение флюорографического обследования взрослым с определенного возраста для выявления туберкулеза легких. У детей туберкулез выявляют при помощи иммунодиагностических проб. Кроме мер личной профилактики заболевания важно вовремя выявлять и обследовать контактных лиц с больными туберкулезом и проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции для недопущения ее распространения.

Для профилактики данного заболевания важно придерживаться здорового образа жизни, который включает в себя такие правила, как: