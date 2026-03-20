Город будущего: предприниматель Святослав Капустин презентовал Омский пайдеяполис

Экспертное сообщество высоко оценило концепцию уникального поселения с «фабрикой гениев», высокотехнологичным производством и парком-садом.

Сегодня, 20 марта, в Омске завершается работа Всероссийской научно-практической конференции «Управление развитием территорий: Градостроительство – Градоустройство – Градосозидание».

Более 200 специалистов из 40 регионов России собрались, чтобы обсудить развитие территорий, цифровизацию отрасли и изменения в законодательстве. Накануне на экспертной сессии «Новое поселение» большой интерес вызвал доклад основателя и директора Омского технопарка «Трамплин» Святослава Капустина.

Известный предприниматель и меценат представил экспертному сообществу концепцию футуристического поселения. Сибирский город будущего – Омский пайдеяполис – должен стать «фабрикой гениев». Сверхпроизводящий город-сад, казалось бы, взаимоисключающие понятия. Но только на первый взгляд.

Святослав Капустин уверен, что человек устал быть пустым местом и уже стало невозможно сдерживать творческую энергию, пора дать ей ход. Человек хочет быть могущим, решающим, действующим и значимым. Как раз для пассионарных выплесков и создаются города будущего.

Предприниматель процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что «нам нужен с вами рывок», нужны прорывы во всех сферах жизни. И Омск, по мнению Святослава Капустина, готов стать трамплином для рывка, который требует от нас президент. Предприниматель считает, что основанием для этого является созданный в 2021 году технопарк «Трамплин» и уже, как результат, выпуск в 2025 году первого отечественного процессора «Иртыш».

Что же такое – пайдеяполис? Это город образования как воспроизводство классического греческого полиса, культивирующего «пайдею» и сотворяющего человека. По сути, это продолжение, но на несколько шагов вперед, советских академгородков и наукоградов. В то же время предполагается, что Омский пайдеяполис станет первым в России экспериментальным населенным пунктом, где большинством процессов будет управлять ИИ, причем уровень роботизации предполагается выше мирового.

Святослав Капустин, основываясь на исторических примерах, подчеркнул важность создания благоприятной среды для творцов и гениев.

– Величайший, самый благородный труд – это создавать человеку условия, в которых он может добиться того, что считает важным, понять то, что он считает интересным, жить так, как он считает нужным. Если мы сможем в России создать такую среду, мы за год догоним… там и перегонять никого не надо будет, сами присоединятся. Действительно, это очень важно, потому что существующая капиталистическая система уже неэффективна, – уверен Святослав Капустин.

Концепция «фабрики гениев» в Омском пайдеяполисе, по словам предпринимателя, подразумевает выявление и развитие людей, обладающих уникальными способностями. Дело в том, что природа, подобно скрытым молниям, ежесекундно порождает множество потенциальных гениев, чьи таланты зачастую остаются незамеченными из-за недостатка внутренних ресурсов, удачи или поддержки.

И лишь немногие одаренные от природы люди, преодолевая все препятствия, подобно единственному сперматозоиду, достигающему цели, являются не просто гениями, но и представителями чего-то большего. Их сохранение и объединение в коллективную работу позволит достичь результатов значительно быстрее. Несмотря на кажущуюся исчерпанность идей на Земле, представляется возможным создание совершенно новых индустрий.

Этот посыл нашел отклик у главного инженера проектного института «Ленгипрогор» (г. Санкт-Петербург) Юрия Перелыгина.

– Чтобы среда именно малого города порождала гениев, нужно очень постараться. Есть исследования, что для высокой плотности и разнообразия социальных ролей, которые порождают инновации, численность населения должна быть не менее 100 тысяч. А вообще сейчас есть тренд на создание не отдельного города, а сети городов, похожих друг на друга, между которыми перемещаются люди – нобелевские лауреаты так живут, – прокомментировал эксперт.

Он уверен, что данную концепцию стоит реализовывать.

А директор Института опережающих исследований имени Е. Л. Шифферса Юрий Громыко увидел в основе пайдеяполиса вопрос деятельности социума.

– С одной стороны, угадывается уже имеющийся капиталистический тип города как Вудлэнд в США, а с другой стороны, мы можем подумать, какая деятельностная воронка может быть создана, чтобы возник город. Город – это не машина для потребления ресурсов, а протуберанец, который создает новую форму и тип деятельности, – резюмировал Громыко.

Итак, проект Омского пайдеяполиса включает в себя все необходимые компоненты для создания успешного поселения. В том числе обустроенные жилые кварталы футуристических экологичных домов, кампусы для приезжих научных работников, научно-производственную зону с подземным этажом (там будут трудиться роботы), спортивные и спа-комплексы, а также образовательную инфраструктуру.

Святослав Капустин также вдохновлен идеей «Ермакова поля» в Тобольске. Это уникальный парк, созданный меценатом Аркадием Елфимовым. И уверен, что в Омске климатические условия позволяют возвести парк-сад даже более богатый разнообразными растениями. Кроме того, предполагается создание выставочной зоны и конгресс-отеля.

Эти элементы, многие из которых уже существуют в ГК «Трамплин» в виде отдельных «запчастей» или «пазлов», нуждаются в объединении в единое целое. В настоящее время ведется выбор оптимального места для реализации этого беспрецедентного проекта.