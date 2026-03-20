Экскурсии по цехам, мастер-классы, квартирники: появилась программа «Ночи театров» в Омске

Акция пройдет впервые. К ней присоединятся и музеи.

Фото: Омский государственный академический театр драмы

Во Всемирный день театра, который отмечается 27 марта, в Омске, как и по всей России, состоится «Ночь театрального искусства». Это первое подобное мероприятие в стране. В Омске проект объединит театры и музеи.

Как оказалось, программа роскошная. Омичей ждут квартирники, разные мастер-классы, встречи, экскурсии по театральным цехам. Запись открыта на сайте Союза театральных деятелей. Количество ограничено, потому что вход бесплатный.

Министерство культуры Омской области опубликовало подробную программу. Все мероприятия начнутся вечером 27 марта.

Академический театр драмы (Ленина, 8а)

16:00 – интеллектуальная игра для знатоков театра с призами за наибольшее количество верных ответов. (12+)

22:00 – открытие выставки портретов артистов в образах из спектаклей, созданных учениками арт-галереи «Квадрат». (18+)

Музыкальный театр (10 лет Октября, 2)

21:00 – театрализованная программа «Музыкальный ночник» с мастер-классами, караоке, экскурсией и участием в импровизированной опере «ИмпровизАрия». (6+)

Драматический театр «Галерка» (Богдана Хмельницкого, 236)

17:00 – экскурсии по цехам и выставке, фотосессии, мастер-классы по гриму и бутафории и открытый диалог. (6+)

omskinform

Пятый театр (Красный Путь, 153)

22:00 – встреча с главным режиссером Людмилой Исмайловой и ведущими актерами в формате открытого диалога. (16+)

Театр куклы «Арлекин» (пр. Маркса, 41)

17:00 – мастер-класс по сценической речи с практическими упражнениями и игровыми карточками-подсказками для родителей. (0+)

21:00 – лекция театроведа Вероники Берман о феномене театра кукол и его эволюции. (12+)

ТЮЗ (Ленина, 45)

17:00 – сказка для самых маленьких о Жихарке, Коте, Петухе и хитрой Лисе. (0+)

21:00 – практический мастер-класс по преодолению страха сцены, управлению волнением и развитию дикции. (16+)

Драматический театр им. Л. И. Ермолаевой (Химиков, 27)

18:30 – комедия по пьесе Карло Гольдони в постановке Ольги Красковой с гротеском, ломкой четвертой стены, танцами и высоким темпоритмом. (16+)

Северный драматический театр имени М. А. Ульянова (Тара, Советская, 25)

21:00 – вечер читки пьесы – камерный формат с живым звучанием текста и открытой творческой лабораторией. (12+)

21:00 – экскурсия по закулисью со знакомством с театральными профессиями и технологией создания спектакля. (12+)

21:00 – экспозиция о создании спектакля – от эскиза до сценического образа. (12+)

Камерный драматический театр имени В. С. Решетникова (Красный Путь, 18б)

15:00 – в литературной гостиной на лаборатории «Подростковая пьеса» прочтут пьесы – Евгении Алексеевой «История на заброшке», Саши Тюжина «Один билет до Марса», Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен» (12+), а для юных театралов – рассказ Николая Носова «Фантазеры» (6+). Вечером артисты камерного споют участникам акции о любви.

18:00 – в литературной гостиной пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от художественного руководителя театра Сергея Тимофеева.

21:00 – концерт, который так и называется «О любви…» (12+)

Объединение независимых театров (Потанина, 63)

21:00 – квартирник независимых театров «А в чем дело» с гостевой программой, artist talk и перформансами. (16+)

Краеведческий музей (Ленина, 23а)

16:00 – лекцию «Жизнь и творчество Михаила Ульянова: путь актера и мастера сцены» прочитает кандидат исторических наук, сотрудник литературной части Омского государственного академического театра драмы, член Союза писателей России Наталья Елизарова. (12+)

Музей «Либеров-центр» (ул. Думская, 3)

С 18:00 до 20:00 гостей ждет интересная программа: