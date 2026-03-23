Максим РОДИОНОВ: «Высшее образование становится не всеобщим правом, а привилегией»

Ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий рассказал о нюансах предстоящей приемной кампании в вузы.

До начала приемной кампании 2026 года осталось всего несколько месяцев (стартует в июне), но уже сейчас изменения в ней эксперты называют революционными. В связи с большим количеством нововведений подготовка к поступлению в высшее или среднее специальное учебное заведение должна начинаться уже сейчас. Подробнее об этом «Омск-информу» рассказал ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) Максим Родионов.

– Максим Георгиевич, что бы вы назвали главной тенденцией новых правил приемной кампании? Что в первую очередь следует уяснить абитуриентам и их родителям?

– Стоит помнить, что мест в высших учебных заведениях для всех не хватит. Официально заявлено, что в 2026 году прием на бесплатное обучение в вузах сохранится на том же уровне, что и в прошлом, но есть нюанс: бюджетные места перераспределят по наиболее приоритетным направлениям, среди которых – инженерные, сельскохозяйственные и медицинские специальности. СИБИТ также будет вести прием на бюджетные места по ряду направлений подготовки.

Платных же мест однозначно станет меньше. Раньше вузы сами устанавливали планы приема на платные места и в течение приемной кампании могли их менять, чаще всего в сторону увеличения. Теперь эту сферу будет контролировать Минобрнауки, которое утвердило квоту для платных мест для каждой специальности и каждого вуза. Причем для 40 специальностей направлений подготовки министерство установило предельное количество платных мест на уровне среднего числа студентов-платников за последние три года. А если средний балл ЕГЭ таких студентов был меньше 50, платные места по этим направлениям вообще не выделят. Также не будет набора, если в вузе набор на направление или специальность был менее 10 человек. Между тем спрос на высшее образование остался на прежнем уровне, а выпускники прошлых лет могут еще и усилить конкуренцию. Впервые этот конкурс будет высоким и на внебюджетные места. Мы, по крайней мере, этого ожидаем.

– У кого шансов на поступление в вуз будет больше: выпускников прошлых лет или вчерашних одиннадцатиклассников?

– Раньше вузы могли принимать выпускников колледжа по внутренним вступительным испытаниям, и такие абитуриенты имели определенные преимущества при поступлении. Такая практика существовала и в СИБИТе. Значительную часть наших студентов составляют выпускники Сибирской региональной школы бизнеса (СРШБ). С 2026 года поступать по внутренним вступительным экзаменам в вуз смогут только те выпускники колледжа, которые поступают на направления подготовки, соответствующие профилю их среднего профессионального образования. Для поступления на направления, не соответствующие полученной специальности, придется сдавать ЕГЭ, и в этом случае у вчерашних школьников шансы, вероятно, будут выше.

Новые правила приема в вуз имеют важное следствие: старшеклассникам теперь нужно еще тщательнее подходить к выбору будущей профессии. Поступить «хоть куда-нибудь», просидеть два года в колледже и только потом окончательно определиться – теперь это будет весьма неразумным решением. Не секрет, что последние пару лет обучения в школе, по сути, посвящены подготовке к сдаче ЕГЭ, но и при таком подходе успешная сдача единого экзамена остается непростой задачей. Особенно учитывая постоянные изменения в правилах сдачи ЕГЭ. Чем больше пройдет времени после окончания школы, тем сложнее будет набрать необходимое количество баллов. Тогда придется либо серьезно заниматься с репетитором, либо смириться с профессией, выбранной наугад.

К тому же многим обладателям диплома о среднем профессиональном образовании (СПО) в перспективе предстоит задуматься о получении высшего образования. Без диплома о высшем образовании сложно достичь высокого положения в карьерной лестнице, особенно в государственных структурах. Для смены области профессиональной деятельности человеку понадобиться получить высшее образование не по профилю СПО, а это только через ЕГЭ.

– Не увеличится ли стоимость обучения в вузах в связи с высоким вступительным конкурсом?

– Скорее всего, да. В 2025 году средний рост цен составил 7–9 %, а в элитных московских вузах типа МГУ и СПбГУ – до 30–60 %. Из-за инфляции и сокращения платного набора плата за обучение вырастет. По нашим расчетам, в 2026 году стоимость может возрасти на десятки тысяч рублей в год. В Москве рост стоимости обучения может составлять и сотни тысяч рублей.

– Какие шаги посоветуете будущим абитуриентам и их родителям?

– Рекомендую подойти к процессу выбора вуза реально и осмысленно, трезво оценивая свои силы и финансовое положение. Не обязательно рваться в Москву: высок риск оказаться «у разбитого корыта». Вполне вероятна ситуация, при которой в московский вуз нельзя будет попасть из-за нехватки баллов ЕГЭ, а в омский по причине окончания срока приема документов. Российские вузы стремятся закрыть выделенные Минобрнауки квоты до конца августа, дополнительный набор вряд ли заинтересует университеты. Поэтому советую рассматривать региональные вузы, которые способны обеспечить достойное образование по востребованным специальностям. Выбор вуза должен быть продуманным и взвешенным.

Сейчас практически все образовательные организации проводят множество профориентационных мероприятий. Это могут быть дни открытых дверей в конкретных вузах или акциях общегородского и регионального уровня. СИБИТ традиционно участвует в таких мероприятиях. Например, наш вуз ежегодно становится площадкой для профориентационной игры «ProfКод для входа», в ходе которой старшеклассники знакомятся с вузами и колледжами родного региона.

– На что в первую очередь следует обращать внимание при выборе вуза?

– Прежде всего, стоит поинтересоваться наличием лицензии на образовательную деятельность. Этот документ подтверждает, что вуз соответствует федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). На практике это означает, что у вуза нет риска внезапно закрыться посреди учебного года, студенты смогут спокойно доучиться и получить диплом. Сам диплом будет соответствовать государственному образцу. Это очень важно, поскольку почти все организации и компании сейчас обращают внимание на документ об образовании, который предоставляет соискатель рабочего места. В особенности это касается бюджетных и аффилированных с госбюджетом организаций. Наличие лицензии можно проверить на сайте образовательной организации и сайте Роспотребнадзора.

Не менее важна аккредитация вуза. Это документ, который выдается по конкретным учебным программам бакалавриата, магистратуры или специалитета. Он подтверждает, что данная учебная программа соответствует ФГОС. Наличие свидетельства об аккредитации, в частности, дает вузу право предоставлять при поступлении абитуриентам льготы, предусмотренные законодательством.

Наличие современных программ обучения – это один из ключевых критериев при выборе образовательной организации. Сейчас у работодателей нет времени доучивать выпускников вузов на рабочих местах, поэтому программы должны быть сразу связаны с конкретными проектами, для которых фактически и набирают студентов. Сильные вузы предлагают современные программы обучения, в которых делается упор на практическое приложение знаний. Так, в СИБИТе активно используются в образовательных программах стажировки и мастер-классы. В последние годы акцент смещается в еще более прикладную сферу, и компании предлагают студентам поработать над реальными кейсами. В настоящее время институт сотрудничает с такими компаниями и структурами, как ПАО «Сбербанк», ПО «Полет», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Деловые линии», АО «ОТП Банк», региональными УМВД России, администрациями городов. Многие из них присмотрели среди выпускников СИБИТа своих будущих сотрудников и уже отправили им предложения о трудоустройстве.

Чтобы понять, какой вуз лучше, важно ознакомиться с отзывами самих учащихся и выпускников. Эти данные обычно можно найти на сайте учебного заведения и в официальных группах в социальных сетях. Полезно также поискать отзывы и в сторонних источниках, например в прессе.

Важным критерием при выборе вуза является наличие в нем яркой студенческой жизни. Она свидетельствует о том, что в учебном заведении установлена доверительная творческая атмосфера, которая способствует лучшему усвоению профессиональных знаний, позволяет молодым людям получить эмоциональную поддержку и найти единомышленников. В СИБИТе мы придерживаемся такого подхода к образованию, который позволяет студентам опробовать себя на разных треках, в том числе развивать так называемые мягкие навыки. Надпрофессиональные компетенции позволяют нашим выпускникам легко включаться в командную работу, что особенно ценят работодатели.

– Сколько новых студентов СИБИТ планирует принять в 2026 году?

– В текущем году набор студентов будет на уровне прошлого года. Сохранены все шесть направлений и 17 профилей подготовки, выпускники которых получат диплом государственного образца. Не уменьшится в вузе и количество бюджетных мест. Более того, открываются три новые образовательные программы, в том числе с бюджетными местами. Речь идет о программах «Педагогика», «Психология управления» на уровне бакалавриата и «Юриспруденция» на уровне магистратуры. Полную информацию о всех существующих направлениях подготовки можно получить на официальном сайте СИБИТа и в приемной комиссии.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть: выбор учебного заведения – это не просто решение о месте получения образования, а определение среды, которая будет формировать профессиональное мышление и социальный капитал.