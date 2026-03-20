Жители центра Омска пожаловались в ЛДПР на стаю агрессивных собак

Животные свободно передвигаются по кварталам, пугая горожан и нападая на домашних питомцев.

В Омске обострилась ситуация с безнадзорными собаками. Как сообщили жители микрорайона ЦАО-8 в рамках проекта «Буду жаловаться в ЛДПР», в центральной части города регулярно замечают стаю агрессивных животных.

По словам местных жителей, количество собак за последние недели заметно выросло. Один из омичей рассказал, что если раньше по кварталу бегала стая из пяти животных, то сейчас их значительно больше.

– Ситуация ухудшается. Если еще две недели назад бегала стая из пяти собак, то в понедельник 15 собак растерзали котенка. Они так же могут разорвать человека, – рассказал Евгений, житель микрорайона ЦАО-8.

Исполняющий обязанности координатора регионального отделения ЛДПР Сергей Ширяев сообщил, что жалобы на безнадзорных собак поступают все чаще. По его словам, жители присылают фотографии стай и видеозаписи, на которых люди просят о помощи из-за нападений животных.

Фото: ЛДПР

– Ситуация действительно выходит из-под контроля. К нам и раньше поступали жалобы от горожан, но сейчас их количество кратно возросло. Если уж в центре города не обеспечивается безопасность, то что говорить о частном секторе на окраинах, – отметил он.

По итогам встречи с жителями микрорайона было подготовлено коллективное обращение к представителям исполнительной власти. Документ направили в правительство Омской области с просьбой принять дополнительные меры для решения проблемы.

По словам Сергея Ширяева, также предлагается усилить ответственность владельцев, которые выбрасывают домашних животных, поскольку именно это часто становится причиной появления безнадзорных собак на улицах.