Экономика/Бизнес

В Омске старые здания АТС переделают в жилые дома

Фишкой проекта являются высокие потолки – более 4 метров.
На очередном заседании архитектурно-градостроительного совета Омска был представлен проект реконструкции старых зданий АТС под жилые дома. С необычным предложением к властям вышел омский застройщик «Красный квадрат», в свое время построивший микрорайон Рябиновка на окраине Кировского округа.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, проект застройщика получил одобрение архсовета.

– Первой ласточкой должна стать АТС-57, расположенная в конце Космического проспекта. Существующее здание подрастет на три этажа, архитектурный облик фасада решен по-новому, однако он будет гармонировать с имеющейся застройкой, – отметил глава города.

Особенностью нового жилья станут высокие потолки – более четырех метров. Также будущим жильцам обещают удобный двор, парковки и декоративную подсветку.

