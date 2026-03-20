По омских дорогам рассекала маршрутка со сломанными тормозами

Небезопасную поездку пресекли сотрудники ДПС.

Фото создано при помощи ИИ

Сотрудники омской Госавтоинспекции в ходе рейдов остановили на улицах города и области опасный транспорт. Так, на территории Омского района инспекторы ДПС нашли неисправный автомобиль ГАЗ. При проверке технического состояния полиция обнаружила поломку рулевого управления.

Еще один случай произошел на территории Советского округа. Там инспекторы остановили 41-летнего водителя микроавтобуса. У транспорта нашли неисправность тормозной системы.

В отношении обоих водителей полиция составила административные материалы за управление транспортными средствами при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена (ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ). Автомобили с поломками отправили на спецстоянку.