Омич погиб под колесами машины друга во время отдыха

Мужчину отправили в колонию за убийство по неосторожности.

Павлоградский районный суд вынес приговор 63-летнему омичу, который случайно задавил на машине своего друга. Его признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел 25 сентября прошлого года, когда мужчина отдыхал на берегу водоема у села Южного. Употребив алкоголь, омич вступил в конфликт с другими отдыхающими.

Решив проучить незнакомцев, он сел за руль своего ВАЗа и трижды протаранил их внедорожник Suzuki Grand Vitara. В этот момент 59-летний товарищ дебошира попытался остановить его, но оказался под колесами отечественного авто. От полученных травм мужчина скончался в больнице на следующий день.

Суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и конфисковал автомобиль. К тому же вдова погибшего получила 800 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Кроме того, мужчине грозит еще один срок. Сейчас расследуется дело об умышленном повреждении чужой машины на сумму 700 тыс. рублей.