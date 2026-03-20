Омичей начали готовить к пенсии за два года до выхода

Соцфонд начал использовать технологию предварительной оценки пенсионных прав.

В Соцфонде, который занимается пенсионными делами омичей, рассказали о новинках при назначении пенсии.

Омичам рассказали, что такое заблаговременная работа, почему так важно именно за год-два до выхода на пенсию заняться этим вопросом, а не по достижении пенсионного возраста.

Пояснения дала начальник управления установления пенсий отделения Социального фонда России по Омской области Наталия Герасименко.

Без суеты и волокиты

Заблаговременная работа с будущими пенсионерами – это проверка и подготовка их к переходу в новый статус. Все данные о трудовом пути должны быть аккумулированы в одном ведомстве, чтобы к моменту выхода на заслуженный отдых уже имелась полная и точная информация о стаже, зарплатах, пенсионных баллах, нюансах биографии и т. д.

Оптимальное обращение в Соцфонд для назначения будущей пенсии – за два года до срока.

– Хотя мы берем в работу всех и независимо от срока, когда наступит право на пенсионное обеспечение, – отметила Герасименко. – Обязанности такой у гражданина нет, но мы особо рекомендуем и приглашаем к себе граждан, которые работают на вредных условиях труда и которые претендуют на досрочную пенсию. Также рекомендуем обращаться заранее лицам, которые работали за пределами территории Российской Федерации, потому что периоды работы за границей требуют особого порядка подтверждения.

У работодателя обязанности заниматься подготовкой документов для Соцфонда нет, хотя социально ответственные взаимодействуют с СФР. Уже заключено 10 000 соглашений. Ведомство получает от предприятий, офисов и учреждений списки работников, которые предполагают уход на пенсию в ближайшее время, и плюс пакет документов, которые необходимы для назначения выплаты.

Документы для Соцфонда

Стандартный набор – это трудовая книжка, свидетельство о рождении детей, военный билет. И вообще любые документы, которые могут повлиять на размер пенсии.

Но сначала СФР рекомендует ознакомиться со своим лицевым счетом, чтобы понять, вся ли трудовая деятельность учтена или же имеются какие-то другие обстоятельства. И если отсутствуют какие-либо сведения о периоде работы, о заработной плате, еще о чем-то, то тогда эти документы нужно принести в первую очередь. Обратить внимание нужно и на нюансы.

– Например, сведения о детях, рожденных на территории Российской Федерации, имеются в актовых записях. Но если ребенок рожден за пределами России, то тогда нужно будет представить документ, – пояснила Герасименко.

В Соцфонде советуют обратиться заранее людям, которые работают в одном регионе, а прописаны в Омской области.

Если компания ликвидирована, то запрос делается в архивные учреждения. Если документов там нет, то тогда есть судебный порядок установления юридического факта, то есть человек должен обратиться в суд, чтобы подтвердить свою трудовую деятельность. У суда более широкие полномочия, установить многие сведения можно через свидетельские показания.

Периоды учебы вносятся на лицевой счет при предоставлении документов. Но период учебы не всегда учитывают, если только это позитивно сказывается на будущих выплатах.

Кто имеет право выхода на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию пойдут женщины 1967 года, мужчины 1962 года, которые приобрели 15 лет страхового стажа и величину индивидуальных пенсионных коэффициентов в 30 баллов.

Досрочно, имея большой стаж, на заслуженный отдых могут выйти мужчины, имеющие 42 года трудовой деятельности, и женщины, отработавшие 37 лет. Они могут уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста на два года.

– Время участия в специальной военной операции засчитывается как льготный стаж в двойном размере, – добавила Герасименко.

Еще две категории россиян имеют право на льготы, педагогическим и медицинским работникам нужно иметь 25 лет стажа, чтобы уйти на пенсию раньше. Есть нюанс, если медработник работал в селе. Если человек трудился в городе, то необходимо иметь 30-летний стаж.

В регионах Крайнего Севера нужно отработать не менее 15 лет, чтобы получить максимальное снижение пенсионного возраста. В местностях, приравненных к Крайнему Северу, – 20 лет.

Многодетные мамы, у которых есть пятеро детей и более, пойдут на пенсию в 50 лет. У кого четверо детей – в 56 лет, трое – 57 лет.

Право на досрочное пенсионное обеспечение предусмотрено одному из родителей ребенка-инвалида. Здесь правом этим может воспользоваться либо мама, либо папа. В 50 лет женщина, в 55 – мужчина. У опекунов тоже есть такое право, но в этом случае есть особенности исчисления. Ко всем имеет отношение 15-летний стаж работы и индивидуальный пенсионный коэффициент в 30 баллов.

– С прошлого года изменилось законодательство в части отмены компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными и за инвалидами первой группы. Для подтверждения периода ухода теперь действует заявительный принцип, – предупредила начальник управления установления пенсий отделения СФР по Омской области.

Добавим, если нет аккаунта на «Госуслугах», то получить сведения с лицевого счета можно и другими способами – это личное обращение в клиентские службы СФР или в МФЦ, запросы можно делать через приложение Сбербанка.