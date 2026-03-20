На перекрестке под Омском изменят схему движения

На пересечении дорог у поселка Магистрального и села Ребровка изменится схема движения. С апреля на перекрестке вводится запрет на левый поворот в направлении Ребровки. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

На перекрестке установят дорожный знак 4.1.4 «Движение прямо или направо». Кроме того, изменения коснутся работы светофора при движении в сторону Омска: на нем появятся контурные стрелки, разрешающие проезд только прямо или направо.

В ведомстве напомнили, что за несоблюдение дорожных знаков омичам грозит административная ответственность.