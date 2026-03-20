Ушел из жизни известный омский художник-керамист

Ему было 75 лет.

Вчера, 19 марта, на 76-м году жизни скончался известный омский художник-керамист Александр Веселов. Об этом сообщили представители МБОУ ДО «Черлакская детская школа искусств», которую живописец некоторое время возглавлял.

Александр Александрович приехал в Черлак в 1980 году после окончания художественно-графического факультета. Первые годы он был заведующим художественной мастерской, а затем руководство района доверило ему создание историко-краеведческого музея.

С 1989 года Александр Александрович возглавлял Черлакскую детскую художественную школу. В 1989 году школа переехала в новое здание, и все обустройство учебных классов и помещений Александр Александрович делал сам.

– Он был замечательным живописцем, и его картины являются собственностью жителей поселка, города Омска и за рубежом, где проживают наши земляки, которые увозили с собой частичку любимой Родины, – говорится в сообщении.

Прощание с художником состоится завтра, 21 марта, в районном Доме культуры с 12:30 до 13:30 часов.