·Общество

На СВО погиб сельчанин из Омской области

С ним простятся на следующей неделе.
Александр Чарышкин

Жители деревни Лисино Муромцевского района Омской области проводят в последний путь своего земляка Александра Чарышкина. Информация об этом появилась в местном паблике района.

Александру Сергеевичу было 39 лет. Он погиб в зоне специальной военной операции при выполнении воинского долга.

– Его жизнь оборвалась, когда он с честью исполнял свой долг, защищая Родину. В наших сердцах он навсегда останется примером мужества, отваги и преданности, – говорится в сообщении.

Прощание с Александром Чарышкиным состоится в 12:00 во вторник, 24 марта, в деревне Лисино, в Доме культуры по адресу: Центральная, 18.

1891
·Общество

На СВО погиб сельчанин из Омской области

С ним простятся на следующей неделе.
Александр Чарышкин

Жители деревни Лисино Муромцевского района Омской области проводят в последний путь своего земляка Александра Чарышкина. Информация об этом появилась в местном паблике района.

Александру Сергеевичу было 39 лет. Он погиб в зоне специальной военной операции при выполнении воинского долга.

– Его жизнь оборвалась, когда он с честью исполнял свой долг, защищая Родину. В наших сердцах он навсегда останется примером мужества, отваги и преданности, – говорится в сообщении.

Прощание с Александром Чарышкиным состоится в 12:00 во вторник, 24 марта, в деревне Лисино, в Доме культуры по адресу: Центральная, 18.

1891