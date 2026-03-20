В Омске поймали педофила, годами преследовавшего школьниц

Мужчине грозит 20 лет тюрьмы.

Следственный комитет по Омской области завершил расследование громкого уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера над двумя маленькими девочками, а также в изготовлении детской порнографии.

Следствие установило, что злоумышленник в течение нескольких лет вел интимную переписку с девочками, которым на тот момент не было и 12 лет. Помимо переписки мужчина устраивал встречи с детьми и совершал в отношении них преступные действия.

Узнав о происходящем, мама одной из девочек обратилась в полицию. Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. При обыске в его телефоне обнаружили фото и видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Сейчас дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.