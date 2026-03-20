«Показывали романтический хоккей»: Буше высказался о победе «Авангарда» перед плей-офф

Тренер объяснил, почему первые два периода игра складывалась непросто.
Ги Буше

Вчера, 19 марта, «Авангард» одержал уверенную победу над «Северсталью» в последнем матче регулярного чемпионата. Игра завершилась со счетом 5:2. После матча главный тренер омского клуба Ги Буше объяснил, почему поначалу встреча не казалась зрелищной.

– В какой-то степени мы показывали романтический хоккей на протяжении двух отрезков. Ребята не хотят получить повреждения перед плей-офф, поэтому уровень боевитости упал, – отметил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Буше подчеркнул, что находить мотивацию в играх, которые ничего не решают, крайне сложно. Тем не менее в третьем периоде «ястребы» смогли перестроиться. По словам тренера, команда вспомнила о своих рабочих привычках: включила силовую манеру игры и добавила жесткости.

