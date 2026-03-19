У парка 300-летия Омска построят зал единоборств за 158 млн

Спортивный объект появится рядом с парком до конца текущего года.
Парк 300-летия Омска

Автономное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки» определило победителя торгов на строительство модульного зала единоборств на Левобережье Омска. Он появится на улице Ватутина между Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска.

Всего на участие в аукционе поступило 5 заявок, четыре из которых были отклонены конкурсной комиссией. Победителем торгов в итоге стало ООО «Арт Ремстрой», предложившее за работы 158,3 млн рублей. Компания известна по строительству крытого бассейна в микрорайоне Московка-2. Сейчас «Арт Ремстрой» завершает многоэтажку на улице 70 лет Октября и капитальный ремонт здания Омского ТЮЗа. Оба сооружения являются долгостроями – предыдущие подрядчики не справились с работами.

Одноэтажный зал единоборств на улице Ватутина смонтируют из сборно-разборных блоков. Помимо спортивных залов, в здании будут оборудованы мужские и женские раздевалки, душевые, медицинский кабинет, туалеты, административные и другие помещения.

Провести работы, выполнить благоустройство территории и устройство инженерных сетей подрядчик должен к 15 декабря этого года.

1934
·Общество

У парка 300-летия Омска построят зал единоборств за 158 млн

Спортивный объект появится рядом с парком до конца текущего года.
Парк 300-летия Омска

Автономное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки» определило победителя торгов на строительство модульного зала единоборств на Левобережье Омска. Он появится на улице Ватутина между Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска.

Всего на участие в аукционе поступило 5 заявок, четыре из которых были отклонены конкурсной комиссией. Победителем торгов в итоге стало ООО «Арт Ремстрой», предложившее за работы 158,3 млн рублей. Компания известна по строительству крытого бассейна в микрорайоне Московка-2. Сейчас «Арт Ремстрой» завершает многоэтажку на улице 70 лет Октября и капитальный ремонт здания Омского ТЮЗа. Оба сооружения являются долгостроями – предыдущие подрядчики не справились с работами.

Одноэтажный зал единоборств на улице Ватутина смонтируют из сборно-разборных блоков. Помимо спортивных залов, в здании будут оборудованы мужские и женские раздевалки, душевые, медицинский кабинет, туалеты, административные и другие помещения.

Провести работы, выполнить благоустройство территории и устройство инженерных сетей подрядчик должен к 15 декабря этого года.

1934