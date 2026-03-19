У парка 300-летия Омска построят зал единоборств за 158 млн

Автономное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки» определило победителя торгов на строительство модульного зала единоборств на Левобережье Омска. Он появится на улице Ватутина между Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска.
Всего на участие в аукционе поступило 5 заявок, четыре из которых были отклонены конкурсной комиссией. Победителем торгов в итоге стало ООО «Арт Ремстрой», предложившее за работы 158,3 млн рублей. Компания известна по строительству крытого бассейна в микрорайоне Московка-2. Сейчас «Арт Ремстрой» завершает многоэтажку на улице 70 лет Октября и капитальный ремонт здания Омского ТЮЗа. Оба сооружения являются долгостроями – предыдущие подрядчики не справились с работами.
Одноэтажный зал единоборств на улице Ватутина смонтируют из сборно-разборных блоков. Помимо спортивных залов, в здании будут оборудованы мужские и женские раздевалки, душевые, медицинский кабинет, туалеты, административные и другие помещения.
Провести работы, выполнить благоустройство территории и устройство инженерных сетей подрядчик должен к 15 декабря этого года.