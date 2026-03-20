Омичам рассказали о едва заметных симптомах рака

Врач перечислила скрытые симптомы болезни.

Рак на ранних стадиях часто маскируется под обычное недомогание, из-за чего драгоценное время для лечения может быть упущено. Врач общей практики Беа Бакши развеяла миф о том, что онкология всегда протекает тяжело и сразу выбивает человека из привычного ритма жизни.

По словам специалиста, главная коварность болезни – в ее «безобидности» на первых порах. Симптомы могут быть едва заметными, но при этом носить хронический характер. К проявлениям болезни она отнесла необъяснимую усталость, расстройства пищеварения, вздутие живота или слабую боль.

– Распространенное заблуждение, что рак всегда протекает тяжело и мешает нормальной жизни. На самом деле болезнь долго кажется безобидной, – приводит слова врача издание Business Insider.

Специалист подчеркнула, что если несколько подобных симптомов проявляются одновременно и не имеют логичного объяснения – это повод немедленно обследоваться.