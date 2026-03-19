Эксперты объяснили, почему в Омске массово «умирают» рестораны

Снижение доходов, конкуренция и привычки горожан кардинально меняют сферу общепита.

За последние 3-4 года в Омске закрылось около восьмидесяти ресторанов, кафе и других заведений общепита. Причем речь идет о самых разных форматах – от пиццерий и бургерных до суши-баров и кофеен.

По наблюдениям известного ресторанного критика «Правдоруба», многие заведения закрылись или сменили формат работы. В своей группе в соцсети «ВКонтакте» он перечислил более 70 кафе и ресторанов, которые покинули рынок или преобразовались.

– Шок от того, сколько всего поменялось в общепите за последние 3-4 года, – отметил ресторанный обозреватель.

Корреспондент «Омск-информа» решил разобраться, почему в городе закрываются одни рестораны и открываются новые, и узнал у экспертов, что сейчас влияет на успех заведений и как владельцы приспосабливаются к меняющемуся рынку.

Как отметил известный экономист Сергей Евсеенко, закрытие ресторанов в городе – это закономерная часть их жизненного цикла.

– Ресторан – это не место, где только едят. У ресторана есть понятие жизненного цикла. Есть начало, раскрутка и угасание. Плюс, если давать клиенту одно и то же, это дело приедается. Тем более среда архиконкурентная: заходят рестораны нового типа и нового бренда. Клиентская база одна и та же, а людей, которые могут себе позволить подобные заведения, не так много, – пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что большинство успешно работающих заведений сосредоточены в центральной части города – в радиусе около километра от «IL Патио», которая фактически находится в географическом, экономическом и социальном центре Омска. При этом рестораны, расположенные за пределами этой зоны, со временем чаще закрываются. Кроме того, по словам экономиста, у омичей плохо развита ресторанная культура.

– Омск не самый богатый город для ресторанов, и у жителей нет культуры, а молодежь вообще в рестораны не ходит. Они хватают все подряд и едят бегом на улице или в заведениях быстрого питания, – отметил Евсеенко.

Эксперт также уточнил, что при низком уровне доходов населения обычно востребованы недорогие и простые форматы.

– При таком уровне жизни легко себя чувствуют пирожковые. Например, заведение Юрия Чащина. Сейчас это такая столовая быстрого реагирования с большим ассортиментом, и она достаточно успешна. Столовая технологичная, с хорошим набором блюд. И самое главное, он брендуется на омском рынке как изготовитель пирогов. А подобных контор, которые делают пироги, только две или три в городе. Чем ниже уровень жизни, тем дальше идут пирожки, – резюмировал Евсеенко.

Основатель ресторанной группы «Заря» Антон Назаренко, в свою очередь, подчеркнул, что закрытия ресторанов и кафе в Омске носят в первую очередь экономический характер.

– Наблюдается некоторое падение спроса, в какой-то степени снижаются доходы населения. На фоне того, что пока нет глобально хороших новостей, люди становятся более сдержанными в расходах, – пояснил ресторатор.

При этом он считает, что закрытие ресторанов не носит стихийный характер. Крупные и известные игроки рынка продолжают работать, а закрытия касаются средних и небольших заведений, которые иногда открываются в формате эксперимента.

– Это всегда происходит. Кто-то открывается, кто-то закрывается. Кто-то, например, решил попробовать открыть ресторан, но это была авантюра, которая не сыграла, – добавил Назаренко.

Глобальных причин для паники нет, считает эксперт, а угрозы резкого коллапса ресторанной сферы он не видит. По словам Антона Назаренко, рестораны с четкой организацией, продуманной концепцией и налаженной операционной работой продолжают стабильно функционировать, и текущая ситуация на рынке мало чем отличается от привычной.