Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Здания омской мэрии проверят на пожарную безопасность

Стоимость контракта составит 703 тысячи рублей.

В Омске подвели итоги аукциона на техническое обслуживание систем противопожарной защиты. Победителем торгов стала омская компания ООО «Тернос». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Контракт стоимостью 703,4 тыс. рублей предусматривает комплексное обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения в здании омской мэрии и соседних с ней объектах по улице Гагарина (дома 32, 34, 36 и 32/1).

Согласно техзаданию, специалисты подрядчика будут проводить регулярный осмотр оборудования, проверять целостность шлейфов, исправность датчиков и источников питания, а также контролировать работу световых индикаторов и систем эвакуации.

