Кардиоскрининг: омский врач-кардиолог рассказала, кому стоит проверить сердце

Людям, имеющим факторы риска, нужно регулярно проходить диагностику вне зависимости от возраста или наличия жалоб, уверена врач «Евромеда» Анна Платицына.

Несмотря на положительные тенденции последних лет, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной угрозой жизни*. При этом часто человек узнает о таких патологиях только в палате стационара, куда поступает после вызова скорой помощи. Для своевременной постановки диагноза и предотвращения осложнений врачи рекомендуют проходить профилактические обследования – даже в случае, когда ничего не беспокоит. Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Медицинского центра «Евромед» Анна Платицына рассказала, кто в группе риска по сердечно-сосудистым патологиям и как их распознать.

– Анна Михайловна, что входит в список факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)?

– Факторы риска развития ССЗ можно разделить на две группы: модифицируемые, то есть те, которые мы можем изменить, и немодифицируемые, которые изменить не получится. К первой группе относятся курение, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, избыточный вес, высокое артериальное давление (АД).

Ко второй группе факторов риска относят пол, возраст и наследственность. Так, вероятность развития ССЗ у мужчин выше, чем у женщин, но после наступления менопаузы риск становится одинаковым. Что касается наследственности, то вероятность возникновения таких сердечно-сосудистых событий, как инфаркт миокарда (ИМ) и острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК, или инсульт), выше у людей, имеющих близких родственников, которые столкнулись с инфарктами и инсультами в раннем возрасте (до выхода на пенсию).

– Можно ли назвать конкретные цифры веса и роста, которые говорят о высоком риске?

– Да. Нормальным считается индекс массы тела (ИМТ) в пределах от 18,5 до 24,9 кг/м2. Если значение выше, говорим об избыточном весе (при ИМТ до 29,9 кг/м2) или ожирении (после 30,0 кг/м2). АД считается повышенным при цифрах 140/90 мм рт. ст. и более.

– Почему при наличии факторов риска врачи рекомендуют обследоваться регулярно всем, независимо от пола, возраста и наличия жалоб?

– Для того чтобы не пропустить начало сердечно-сосудистых заболеваний. Например, атеросклероз, при котором на стенках артерий откладываются холестериновые бляшки, часто протекает бессимптомно и может не вызывать болевых ощущений до возникновения ИМ или ОНМК.

– Возраст 40 лет у мужчин и 50 лет у женщин называют тем порогом, когда нужно переходить к регулярным обследованиям, даже если нет не только жалоб, но и факторов риска. Почему именно эти цифры?

– Потому что к этому времени «накапливаются» некоторые хронические заболевания. У женщин примерно в этом возрасте начинается менопауза. Повышается риск развития гипертонии и атеросклероза.

– При каких тревожных «звоночках» обследование и визит к кардиологу откладывать нельзя? И при каких жалобах нужно вызывать скорую?

– Обратиться к врачу нужно, например, при повышении АД, появлении перебоев в работе сердца, болей в области сердца, одышки. Однако, если боль в области сердца изменила характер, боли стали чаще, сильнее и возникли при меньшей физической активности, необходимо вызывать скорую медицинскую помощь (СМП). Если пульс в покое очень высокий и наблюдается снижение АД – вызывайте СМП. Та же рекомендация в случае, если одышка стала нарастать или появилась внезапно.

– Часто врачи-кардиологи просят на прием приходить уже с результатом электрокардиографии (ЭКГ). Что показывает это обследование? И что в его заключении может сказать об отклонении от нормы?

– ЭКГ показывает врачам-кардиологам, как работает сердце пациента, какой у него ритм и частота сердечных сокращений. Может показать изменения в сердечной мышце. В описании ЭКГ пациента может насторожить слишком высокий или, наоборот, слишком низкий пульс, а также изменение ритма. Например, раньше в заключении был синусовый ритм, а в этот раз указана фибрилляция предсердий.

– Общий холестерин входит в базовый перечень обследований. Почему так важны значения липидного спектра, который включает различные виды холестерина и триглицериды, и какие результаты говорят о том, что нужно бить тревогу?

– Показатели липидного профиля позволяют целиком оценить картину липидного обмена пациента. Бить тревогу необходимо тогда, когда у пациента имеются изменения в липидном спектре, повышение АД, изменения в сосудах шеи по данным дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий и плохая наследственность, то есть анамнез ранних инфарктов или инсультов в семье. У таких пациентов риск возникновения ИМ или ОНМК выше, чем у людей без данных изменений.

– Дайте, пожалуйста, несколько советов по профилактике ССЗ.

– Контролируйте свое артериальное давление, следите за весом, по возможности добавляйте физическую активность в свою жизнь, регулярно проходите обследования и наблюдайтесь у кардиолога.

* По данным Росстата.

