·Происшествия

Омич просто так застрелил соседскую собаку, и суд его простил

Все наказание – конфискация ружья и полгода ограничения свободы.

Крутинский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу 51-летнего местного жителя, который беспричинно застрелил соседскую собаку. Трагедия произошла в конце лета прошлого года в деревне Гуляй Поле.

Выйдя утром во двор, сельчанин взял в сарае ружье и произвел выстрел в собаку, жившую у его соседей. От ранения животное погибло. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

– Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью, пояснив, что животное своим лаем мешало ему отдыхать, – сообщили в прокуратуре.

Несмотря на тяжесть обвинения, приговор суда оказался мягким: у сельчанина конфисковали ружье и дали 6 месяцев ограничения свободы.

