Хоценко сообщил о создании образовательного центра на левом берегу Иртыша

Учебное заведение может стать площадкой для обучения талантливых школьников со всей Сибири.

В Омске прорабатывается проект строительства флагманской школы на территории нового жилого района на левом берегу Иртыша. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По словам главы региона, вопрос размещения образовательного центра обсуждается с Министерством просвещения России. Предполагается, что школа может появиться в районе строящегося микрорайона Зеленая Река, партнером проекта выступает группа «Эталон».

– Поделюсь некоторыми подробностями, касающимися создания первой в Сибири флагманской школы, – отметил Виталий Хоценко. – Обсуждаем с Минпросвещения России планы построить объект в районе микрорайона Зеленая Река. Появление новой школы даст импульс созданию центра притяжения образовательной жизни на левом берегу Иртыша.

Речь идет о создании не просто учебного корпуса, а современной образовательной среды, которая станет точкой притяжения для школьников, педагогов и общественных инициатив. Флагманская школа будет рассчитана на 800 мест. Предполагается, что обучение здесь смогут проходить одаренные и талантливые дети из разных регионов Сибири.

Проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. Создание сети таких учреждений предусмотрено национальным проектом «Молодежь и дети».

Планируется, что новая школа станет не только площадкой для углубленного обучения, но и крупным методическим центром. Она будет способствовать внедрению современных образовательных подходов, развитию наставничества и профессиональному росту педагогов, а также распространению лучших практик в системе общего образования.