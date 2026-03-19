·Образование

Спортзалы в омских школах начал «есть» грибок

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в 4 учебных заведениях.

Прокуратура Седельниковского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в 4 школах муниципального района.

– Установлено, что в спортивных залах четырех школ стены и потолок имеют дефекты в виде отслоения отделки, а также поражены грибком, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Для устранения нарушений директорам школ вносились представления, но руководители учебных заведений не приняли никаких мер по ремонту спортзалов. Тогда прокуратура направила иски в суд. Все заявления были удовлетворены. Теперь властям придется выделять средства и проводить ремонт спортивных залов в школах Седельниковского района.

