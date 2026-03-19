В Омске обсуждают будущее городов на всероссийской конференции

В Омске стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Управление развитием территорий: градостроительство – градоустройство – градосозидание». В город приехали более 200 специалистов из 40 регионов России, чтобы обсудить развитие территорий, цифровизацию отрасли и изменения в законодательстве.

Как сообщило издание «Трамплин» , конференция проходит в течение четырех дней на площадке «Школы 21». Участниками форума стали архитекторы, представители органов власти, юристы, ученые и специалисты строительной отрасли. Инициатором мероприятия выступил омский институт территориального планирования «Град».

Основной темой обсуждения стала трансформация градостроительной отрасли в условиях предстоящей муниципальной реформы и изменения законодательства. Эксперты отмечают, что системе территориального планирования предстоит адаптироваться к новым требованиям, при этом важно сохранить роль местных сообществ и профессиональных градостроителей.

Основатель и руководитель института «Град» Анна Береговских подчеркнула, что за последние десятилетия условия развития городов существенно изменились, поэтому систему планирования необходимо перенастраивать.

– За первые 25 лет этого века изменилось практически все, и, чтобы города успевали за изменениями мира, мы должны перенастроить систему их планирования, – отметила она. – Несмотря на технический прогресс, мы остаемся планировщиками будущего

Одной из ключевых тем форума стала цифровизация отрасли. Заместитель генерального директора института по развитию и инновациям Анна Сазонова отметила, что действующая система разработки градостроительных документов занимает слишком много времени, иногда более трех лет. По ее словам, переход к цифровым инструментам позволит быстрее синхронизировать решения и снизить вероятность ошибок.

О необходимости перехода к управлению на основе данных говорил и генеральный директор компании «Джемс Девелопмент» Алексей Дударев. Он отметил, что из-за недостаточной цифровизации отрасль теряет значительное время на согласование документов.

– Мы уже проигрываем искусственному интеллекту, потому что у нас нет цифровых документов, – пояснил эксперт. – Нужен переход на реальную цифру, а не просто оцифровку бумаг.

В качестве примера он привел проект, реализованный в Казани. Там специалисты нанесли на карту образовательные и спортивные секции, сопоставив их с местами проживания семей. Анализ показал, сколько времени жители тратят на поездки к кружкам и секциям. По оценке разработчиков, строительство около 200 образовательных объектов в наиболее востребованных районах позволило бы экономить до 900 млн рублей за счет сокращения времени на дорогу.

ИТ-директор института «Град» Александр Зенков предложил развивать градостроительство на основе цифровых информационных моделей, которые позволят учитывать инфраструктуру, ограничения и текущие изменения территории. По его мнению, такие решения могут привести к созданию «цифровых двойников» городов и развитию экономики данных.

При этом эксперты подчеркнули, что технологии не заменят роль архитектора, и напомнили, что именно человек определяет смысл и философию города.

– Главная функция архитектора – сохранение смысла города, – подчеркнула главный архитектор института Ирина Стуканёва. – Технологии помогают быстрее достигать результата, но градостроительная политика остается делом человека.

Отдельная сессия посвящена кадровому вопросу: участники рассмотрят инициативу создания федерального университета градоустройства.

Итогом работы форума могут стать предложения и законопроекты, которые планируется направить на рассмотрение в Государственную думу.