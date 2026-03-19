В Омске сдают в аренду крупный участок в промзоне под строительство предприятий

Мэрия выставила на торги землю в Советском округе.

Администрация Омска объявила о проведении аукциона на право аренды земельного участка в Советском округе. Речь идет о территории площадью 18 029 кв. м, расположенной в районе улицы Нефтезаводской.

Участок находится в 280 метрах от здания по адресу: ул. Нефтезаводская, 49. Согласно правилам землепользования, он относится к территориальной производственной зоне П-1. Вид разрешенного использования – предпринимательство.

Также указывается, что на площадке есть возможность подключения воды и канализации, но нельзя подключить газ.

С победителем торгов планируется заключить договор аренды сроком на 5 лет и 6 месяцев. Начальная цена лота составляет 4 481 700 рублей, а для участия в аукционе претендентам необходимо внести задаток в размере половины этой суммы. Шаг аукциона определен в 134,4 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 31 марта, а сам аукцион пройдет 3 апреля.