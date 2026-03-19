Вторичное жилье в Омске перестало дорожать

В этом сегменте жилищного рынка второй месяц наблюдается затишье.

Омск вошел в число крупных городов России, в которых остановился рост цен на вторичное жилье. Стагнация в этом рыночном сегменте наблюдается второй месяц. В феврале цены на «вторичку» в Омске изменились всего на 0,3 % и составляют в среднем 112 тыс. рублей за квадратный метр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные тематического поиска нейросети Алиса Al (принадлежит «Яндексу»).

Это в целом соответствует тенденциям на рынке – цены на вторичное жилье в феврале снизились в 18 крупных городах страны, еще в восьми, включая Омск, они стагнировали.

– В феврале медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 0,8 % относительно января и составила 138 тыс. рублей, при этом в 18 городах цены снизились, а еще в восьми – стагнировали, – говорится в сообщении компании «Яндекс».

Сильнее всего цены на вторичное жилье снизились в Тюмени (5 %, до 130 тыс. рублей), Барнауле (4,7 %, до 128 тыс. рублей) и Воронеже (4,3 %, до 113 тыс. рублей). В числе стагнирующих городов, помимо Омска, находятся Ростов-на-Дону («вторичка» стоит 128 тыс. рублей за кв. м) и Балашиха (171 тыс. рублей за «квадрат»).

Дороже всего вторичное жилье стоит в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.