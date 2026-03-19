Ниже чем в Москве: омские сугробы оказались не самыми высокими

Самая большая высота снежного покрова в Новосибирске.

Опубликованы данные по высоте снежного покрова в российских городах. По состоянию на 17 марта, лидером стал Новосибирск с высотой сугроба 88 см. На втором месте Пермь со слоем снега 79 см, третья – Казань с 71 см. Такие данные приводит «Ведомость Город», ссылаясь на сервис «Яндекс Погода».

Вероятно, в тройке этих городов дорожные службы забыли, как убирать последствия осадков.

В число городов с заметной высотой покрова вошли Нижний Новгород (57–59 см) и Уфа (53–59 см). Поэтому за Омск почти не стыдно: слой снега достигает 22–27 см. В «высокотехнологичной» Москве сугробы выше – 27–33 см.

Есть регионы, где снега было немного: в Воронеже – 4–10 см, в Санкт-Петербурге – 0–2 см. В южных городах, включая Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград, сплошного снежного покрова уже нет.