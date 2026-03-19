Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На месте древней стоянки на набережной Оми возведут новые микрорайоны

Под комплексное развитие территорий отдают внушительный участок на берегу омской реки.

Администрация города определила судьбу еще одного участка в центре, который в ближайшие годы может радикально преобразить облик набережной Оми. Согласно проекту постановления, в зону комплексного развития территорий включен жилой массив в границах улиц Госпитальная, 1-я Ремесленная, Кемеровская и Октябрьская в Центральном округе Омска.

На данном участке планируется масштабное строительство современных жилых домов с сопутствующей социальной инфраструктурой. Так, на этом участке планируется построить не менее 114,9 тыс. кв. метров жилья.

Согласно проекту, под снос попадут 7 многоквартирных домов, не признанных аварийными, 262 частных дома, а также несколько нежилых объектов.

Отметим, что на территории будущей стройплощадки находится место археологических раскопок «Стоянка «Омск-Кемеровский спуск». В проекте сказано, что, если застройщик соберется строить или прокладывать коммуникации на месте стоянки древних омичей, ему придется сделать проект и содействовать сохранности археологических объектов.

Напомним, что застройщику, который выиграет право на освоение данной территории, предстоит решить вопросы с выкупом земельных участков у нынешних собственников и обеспечить выполнение обязательств по строительству инженерных сетей и дорог. Конкретные сроки выхода строительной техники на площадку будут определены после проведения аукциона и заключения соответствующего договора с муниципалитетом.

Ранее стало известно о еще одном участке, который планируют отдать под КРТ.

1530
·Общество

На месте древней стоянки на набережной Оми возведут новые микрорайоны

Под комплексное развитие территорий отдают внушительный участок на берегу омской реки.

Администрация города определила судьбу еще одного участка в центре, который в ближайшие годы может радикально преобразить облик набережной Оми. Согласно проекту постановления, в зону комплексного развития территорий включен жилой массив в границах улиц Госпитальная, 1-я Ремесленная, Кемеровская и Октябрьская в Центральном округе Омска.

На данном участке планируется масштабное строительство современных жилых домов с сопутствующей социальной инфраструктурой. Так, на этом участке планируется построить не менее 114,9 тыс. кв. метров жилья.

Согласно проекту, под снос попадут 7 многоквартирных домов, не признанных аварийными, 262 частных дома, а также несколько нежилых объектов.

Отметим, что на территории будущей стройплощадки находится место археологических раскопок «Стоянка «Омск-Кемеровский спуск». В проекте сказано, что, если застройщик соберется строить или прокладывать коммуникации на месте стоянки древних омичей, ему придется сделать проект и содействовать сохранности археологических объектов.

Напомним, что застройщику, который выиграет право на освоение данной территории, предстоит решить вопросы с выкупом земельных участков у нынешних собственников и обеспечить выполнение обязательств по строительству инженерных сетей и дорог. Конкретные сроки выхода строительной техники на площадку будут определены после проведения аукциона и заключения соответствующего договора с муниципалитетом.

Ранее стало известно о еще одном участке, который планируют отдать под КРТ.

1530