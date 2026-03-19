На месте древней стоянки на набережной Оми возведут новые микрорайоны

Под комплексное развитие территорий отдают внушительный участок на берегу омской реки.

Администрация города определила судьбу еще одного участка в центре, который в ближайшие годы может радикально преобразить облик набережной Оми. Согласно проекту постановления, в зону комплексного развития территорий включен жилой массив в границах улиц Госпитальная, 1-я Ремесленная, Кемеровская и Октябрьская в Центральном округе Омска.

На данном участке планируется масштабное строительство современных жилых домов с сопутствующей социальной инфраструктурой. Так, на этом участке планируется построить не менее 114,9 тыс. кв. метров жилья.

Согласно проекту, под снос попадут 7 многоквартирных домов, не признанных аварийными, 262 частных дома, а также несколько нежилых объектов.

Отметим, что на территории будущей стройплощадки находится место археологических раскопок «Стоянка «Омск-Кемеровский спуск». В проекте сказано, что, если застройщик соберется строить или прокладывать коммуникации на месте стоянки древних омичей, ему придется сделать проект и содействовать сохранности археологических объектов.

Напомним, что застройщику, который выиграет право на освоение данной территории, предстоит решить вопросы с выкупом земельных участков у нынешних собственников и обеспечить выполнение обязательств по строительству инженерных сетей и дорог. Конкретные сроки выхода строительной техники на площадку будут определены после проведения аукциона и заключения соответствующего договора с муниципалитетом.

Ранее стало известно о еще одном участке, который планируют отдать под КРТ.