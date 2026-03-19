·Общество

Минсельхоз заявил о доступных ценах на яйца в России

Благодаря высоким объемам производства цены удерживаются на доступном для потребителей уровне.

Розничные цены на яйца удерживаются на доступном для потребителей уровне, заявили в федеральном Минсельхозе. Чиновники связывают это с высокими объемами производства данной продукции.

– Несмотря на сезонную коррекцию оптовых цен, рынок куриных яиц остается стабильным. Высокие объемы производства позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос и удерживать розничные цены на доступном для потребителей уровне, – отметили в ведомстве.

Птицефабрики активно наращивают производство яиц на фоне увеличения спроса на эту продукцию. В 2025 году общий объем выпуска составил 48,6 млрд штук. За январь – февраль произведено около 6,5 млрд яиц, это на 2,7 % превышает показатели прошлого года.

