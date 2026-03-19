Еще один участок в центре Омска отдают под застройку многоэтажками

В администрации Омска разработали проект постановления, который расширяет границы комплексного развития территорий в Центральном округе. Так, под застройку отдают огромный участок, расположенный в границах улиц 7-й Северной, Средней и Волховстроя. С южной стороны площадка ограничена 1-й Северной, а также в направлении улицы Малой Ивановской.

На сегодняшний день на этой территории находятся два многоквартирных здания, около двухсот частных домовладений и многочисленные гаражи.

Согласно планам муниципалитета, на месте старого фонда должен вырасти современный микрорайон. Проект предполагает возведение многоэтажек с общим объемом жилья более 110 тысяч квадратных метров, а также создание сопутствующей социальной инфраструктуры – школ и детских садов.

Отметим, что этот проект – еще один шаг к полной застройке Центрального округа новыми микрорайонами. Однако жители территорий, отданных под КРТ, не особо рады грандиозным планам мэрии.