Омских школьников хотят «усадить» в продленку

К 2030 году доля учеников младших классов, посещающих продленку, составит не менее 17,6 %.

Министерство просвещения РФ намерено увеличить количество школьников, посещающих группы продленного дня. Ведомство поставило задачу к 2030 году нарастить долю учеников младших классов на продленке до 17,6 %.

– Доля учеников 1–4-х классов, посещающих группы продленного дня, к 2030 году должна составлять не менее 17,6 %. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят, – говорится в заявлении министерства просвещения.

В начале прошлого учебного года в продленку ходили 16,5 % учеников младших классов, для них были открыты более 49 тыс. групп продленного дня по всей стране.

– В прошлом году в школах страны было дополнительно создано 12 930 групп продленного дня для учеников 1–4-х классов. Этот результат превысил плановый показатель более чем в 12 раз, – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Чиновник подчеркнул, что продленка становится не просто формой присмотра за ребенком после уроков, а полноценной образовательной и воспитательной средой. Здесь ученики младших классов имеют возможность сделать домашние задания, поучаствовать в развивающих занятиях и находиться в безопасности до возвращения родителей с работы.