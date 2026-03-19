Названы места, куда омские туристы поедут на майские праздники

В топ-5 направлений для весеннего отдыха нет Москвы.

На предстоящие майские праздники россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань, заявила эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

– В сегменте экскурсионных туров (проживание и экскурсионные программы) самые востребованные направления – это Северный Кавказ с долей в 20 % от всех бронирований экскурсионных туров по России, Калининградская область (18 % бронирований), Горный Алтай (14 %), Санкт-Петербург (8 %), Казань (7 %), – цитирует эксперта агентство «РИА Новости».

Стоимость экскурсионного тура в Калининградскую область на двоих на три дня начинается от 27,3 тыс. рублей, в Дагестан (самое популярное направление на Северном Кавказе) – от 43 тысяч, отдых в Горном Алтае «стартует» с 58 тыс. рублей.

Другие востребованные направления на майские праздники – курорты Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Крыма. При этом бронирование туров пока отстает от показателей 2025 года. Причина – меньшее количество праздничных дней в этом году. Специалисты туротрасли рассчитывают на увеличение спроса в апреле.