Квартиру под Омском признали самой дешевой в России

Квартира в Омской области признана самой дешевой в России. Как рассказали в ТАСС, ссылаясь на экспертов «Авито Недвижимости», самая доступная «однушка» в стране находится в селе Победитель Кормиловского района.

Покупателю предлагается жилье площадью 28 кв. метров в двухэтажном доме, возведенном еще в 1970 году. Несмотря на более чем скромную цену, внутри выполнен косметический ремонт и установлены современные пластиковые окна. Инфраструктура села также развита – в шаговой доступности от дома находятся школа и продуктовые магазины. Объект оценили в 250 тыс. рублей.

Второе место по дешевизне заняла квартира в Челябинской области (город Нязепетровск) за 290 тыс. рублей, а тройку лидеров замыкает объект на хуторе в Волгоградской области за 490 тыс. рублей.

Отметим, что на данный момент это не самая дешевая квартира. На «Авито» можно найти варианты меньше 200 тысяч.

Однако в городе за такую сумму жилья не найти. В рейтинге городов-миллионников с самыми недорогими однокомнатными квартирами Омск занял вторую строчку со средней ценой в 4,4 млн рублей. Лидером этого списка стал Волгоград (4,2 млн рублей), а на третьем месте расположился Челябинск (4,5 млн рублей).