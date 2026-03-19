Омичам рассказали об опасности ранних весенних грибов

Ранние весенние грибы, которые уже скоро покажутся из-под снега, относятся к условно съедобным и требуют специальной кулинарной обработки, заявил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского госуниверситета Виктор Асеев. Эксперт предупредил грибников о возможном отравлении такими грибами.
– Ранневесенние грибы – это сморчки, строчки, сморчковые шапочки. Эти грибы относятся к категории условно съедобных. Потому что в данном случае в сморчках, строчках содержится так называемая гельвелловая кислота и другие токсичные соединения, что может привести к отравлению, – цитирует Асеева агентство «РИА Новости». – И поэтому специально применяют кулинарную обработку. Отваривают, отвар сливают, промывают, и после этого грибы можно будет использовать в пищу. Обязательно проведение кулинарных обработок.
По словам эксперта, в этом году ожидается много ранних весенних грибов. Это связано с мощным снежным покровом, который защитил мицелий от глубокого промерзания. Так что уже скоро омские грибники начнут хвастать своими первыми находками.