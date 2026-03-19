Жители Омской области чаще выбирают тарифы на связь по четвергам и пятницам

Фото: Пресс-служба МегаФона

Омичи активно пользуются «Маркетплейсом тарифов», где можно сравнить предложения разных операторов связи и подобрать подходящий вариант.

По обезличенным данным «МегаФона», самой активной аудиторией сервиса стали пользователи в возрасте 35–44 лет – на них приходится около 30 % всех посещений платформы. Далее следуют россияне 25–34 лет (28 %) и 45–54 лет (19 %). При этом заметный интерес к сервису проявляет и старшее поколение: более 10 % пользователей – люди старше 55 лет.

Большинство посетителей платформы – мужчины. На их долю приходится около 66 % аудитории, и они примерно в два раза чаще женщин изучают новые предложения на телеком-рынке.

Омская область вошла в топ-20 регионов по активности пользователей «Маркетплейса тарифов». Лидерами по количеству обращений к сервису стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область – на них приходится 37 % всех посещений. В число наиболее активных регионов также вошли Свердловская, Нижегородская и Самарская области, Краснодарский край, а также Челябинская и Новосибирская области.

Фото: Пресс-служба МегаФона

Пик активности пользователей приходится на рабочие дни – чаще всего жители региона заходят на платформу по четвергам и пятницам с 11:00 до 18:00.

– Параллельно с развитием цифровых сервисов компания продолжает укреплять сеть в регионе, – отметил Алексей Полонский, руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области. – Наряду с модернизацией действующих объектов в 2025 году в эксплуатацию введено более 20 новых базовых станций. Такая синергия технологического развития и удобных решений позволяет нам обеспечивать жителей региона максимально качественными услугами.

«Маркетплейс тарифов» – платформа, которую «МегаФон» запустил в феврале этого года. Сервис позволяет сравнивать предложения разных операторов по стоимости, количеству минут и объему интернет-трафика, а затем подключить выбранный тариф на SIM-карту «МегаФона». Тарифы также могут включать дополнительные опции – защитные функции виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн-кинотеатру START, а также услугу «МегаСемья», позволяющую делить пакет связи с близкими.