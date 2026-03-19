Спикер Омского горсовета Корбут собрался в Госдуму

Председатель городского парламента стал претендентом на попадание в партийный список.

Фото: er.ru

Спикер Омского горсовета Владимир Корбут стал кандидатом на попадание в партийный список от «Единой России» в Госдуму. Ему предстоит пройти процедуру праймериз, предварительное голосование.

– «Единая Россия» остается единственной политической партией в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования. Это по-настоящему прозрачная и конкурентная процедура, которая является очень удобным инструментом голосования для избирателей, – сказал Корбут.

Документы на праймериз от претендентов принимаются до 30 апреля. А само голосование продлится с 26 по 31 мая.

Владимир Корбут сделал карьеру в МЧС по Омской области. С 2012 по 2017 год возглавлял ведомство. С 2017 года является депутатом горсовета. Дважды избирался спикером городского парламента.