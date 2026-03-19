Названо количество домов для капремонта в Омске

В 2025 году в Омской области на 363 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт одного из конструктивов. Традиционно это капитальный ремонт крыши.

– Это технически правильно, – считает директор регионального Фонда капитального ремонта Омской области Александр Хомин. – Потому что это основное, это защита и квартир, и мест общего пользования, и инженерных сетей, и самого дома. В том числе фасадов с учетом устройства водосточных систем после проведения капитального ремонта крыши.

В 2026 году запланировано отремонтировать 340 многоквартирных домов, количество планируют увеличить за счет конкурентных процедур.

– Основные задачи – это замена в 27 домах порядка 100 единиц лифтового оборудования на новое, современное, энергосберегающее, которое будет служить минимум 25 лет, – отметил Хомин. – Также есть планы по крышам, фасадам, инженерным сетям.

Собственники этих объектов уже получили предложение о проведении работ, но согласовали их не все.

– После получения предложения от регоператора собственники должны провести собрание, на котором примут решение о предложенном виде работ либо, если их не устраивает предложенное, поменяют этот перечень. Также собственники должны решить, когда предоставить допуск в дом, – предупреждает Хомин.

Если в течение трех месяцев решения не принимаются, Фонд капитального ремонта эту информацию аккумулирует, комплектует предложения и направляет уже в адрес муниципалитета. Мэрия своим распоряжением принимает соответствующие решения, и Фонд капитального ремонта начинает работать.

Собственникам советуют поторопиться, потому что при вмешательстве муниципалитета вид работ уже нельзя будет поменять, а срок может существенно затянуться. В некоторых случаях ремонт может быть вообще перенесен из-за сезонных работ, например, фасады можно красить только летом.