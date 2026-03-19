Общество

В составе популярного омского кефира нашли отклонения

Предприятию объявили предостережение.

Омский Россельхознадзор в ходе плановой проверки выявил нарушения в составе молочной продукции популярного регионального производителя. Под прицел лаборатории попал кефир с жирностью 2,5 %, изготовленный ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский».

Пробы продукции были отобраны еще в январе. В образце кефира нашли несоответствие по жирнокислотному составу. Проще говоря, состав жиров в продукте не отвечает требованиям ГОСТа. Это часто может указывать на использование немолочных компонентов или низкое качество сырья.

Вчера, 18 марта, ведомство официально объявило предприятию предостережение.

·Общество

В составе популярного омского кефира нашли отклонения

Предприятию объявили предостережение.

Омский Россельхознадзор в ходе плановой проверки выявил нарушения в составе молочной продукции популярного регионального производителя. Под прицел лаборатории попал кефир с жирностью 2,5 %, изготовленный ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский».

Пробы продукции были отобраны еще в январе. В образце кефира нашли несоответствие по жирнокислотному составу. Проще говоря, состав жиров в продукте не отвечает требованиям ГОСТа. Это часто может указывать на использование немолочных компонентов или низкое качество сырья.

Вчера, 18 марта, ведомство официально объявило предприятию предостережение.

2592