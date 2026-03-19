В Омске «Тепловую компанию» наказали за «конские» счета

Омичу несколько месяцев приходили неверные платежки.

omskinform.ru

Омская Госжилинспекция заинтересовалась «Тепловой компанией» после того, как житель Кировского округа пожаловался на странные цифры в своих квитанциях. Информация об этом появилась на реестре проверок.

Житель дома № 51 на ул. 9-я Кировская в течение четырех месяцев (с июля по октябрь 2025 года) получал неверные платежки из-за технического сбоя в системе компании. Суммы то учитывались не полностью, то, наоборот, значительно превышали реальный объем потребленного тепла. Например, в октябре сумма к оплате подскочила почти до 8 тыс. рублей, хотя реальный тариф был ниже.

Из-за некорректных данных в квитанциях омич не мог оплатить услугу в полном объеме. Вместо того чтобы исправить техническую ошибку, «Тепловая компания» начала начислять потребителю пени за «недоплату».

Вчера, 18 марта, компании было вынесено официальное предостережение.