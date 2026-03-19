Омичей ловят на дорогах с миллионными долгами

Судебные приставы забрали у должников 12 автомобилей.

Фото: ГУФССП России по Омской области

Крупная проверка автомобилистов развернулась на одной из главных транспортных артерий города – улице Красный Путь. Судебные приставы вместе с инспекторами ГИБДД выставили пост в районе остановки «Телецентр», чтобы выявить неплательщиков по административным штрафам, кредитам и иным обязательствам. Итоги дежурства оказались внушительными: проверку прошли десятки водителей, а 12 транспортных средств попали под арест.

Так, одним из остановленных омичей оказался водитель грузовика «Мицубиси». Как выяснилось, его 41-летний владелец задолжал 889 тыс. рублей. За рулем машины находился отец должника, который оперативно вызвал сына на место событий, как только пристав начал составлять акт описи имущества для отправки на штрафстоянку. Опасаясь продажи грузовика с молотка, мужчина прибыл и на месте полностью погасил долг.

Менее радужно ситуация сложилась для 66-летнего владельца «мерседеса». Житель Советского округа накопил 1,2 млн рублей долгов по кредитам и штрафам Госавтоинспекции. Несмотря на то что пенсионер знал о своих обязательствах, он ограничивался лишь минимальными взносами. В итоге приставы в присутствии понятых арестовали и изъяли иномарку. Теперь у омича есть всего 10 дней, чтобы найти средства, иначе его автомобиль будет продан для покрытия задолженности.

Сотрудники ведомства напоминают, что подобные рейды будут продолжены, и призывают водителей своевременно оплачивать счета, чтобы не лишиться личного транспорта в самый неподходящий момент.