·Происшествия

Холодно и сыро: омичи месяц жили в квартирах с плесенью

В ситуацию вмешался Роспотребнадзор.

Специалисты Роспотребнадзора отреагировали на жалобу жильцов многоквартирного дома в поселке Новоомском Омской области. Поводом для обращения, поступившего в ведомство 17 февраля, стали суровые бытовые условия.

Как сообщается в документе проверки, в квартирах дома № 1 на улице Николаева постоянно держалась низкая температура и высокая влажность, а из-за сырости на стенах появилась плесень. Специалисты ведомства подтвердили, что параметры микроклимата в доме нарушают требования санитарного законодательства.

За порядок в доме отвечает компания ООО «УК «Гарант-Сервис». В итоге вчера, 18 марта, коммунальщикам вынесли официальное предостережение. Управляющую компанию обязали привести температуру и влажность в жилых помещениях в соответствие с СанПиНом.

