Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
Общество

Хрупкая омичка в очках спасла водителя маршрутки от компании пьяных пассажиров

Водитель поблагодарил смелую пассажирку, которая не побоялась дать отпор двоим пьяным агрессорам.

Хрупкая омичка отбила нападение нетрезвых пассажиров на водителя маршрутки. Необычный пост с выражением признательности появился вчера, 19 марта, в омских соцсетях. Автор сообщения, представившийся водителем маршрутки № 120, поделился подробностями инцидента, произошедшего накануне вечером.

По словам омича, около семи часов вечера на остановке «Дорстрой» в салон зашла невысокая девушка в очках, на вид которой было не более 25 лет. Позже, когда машина доехала до администрации Кировского округа, в маршрутку подсели двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вели они себя крайне неадекватно, а в районе автовокзала один из пассажиров внезапно набросился на водителя прямо во время движения.

– Доехали до Кировский администрации, зашли в маршрутку двое пьяных в полностью неадекватном состоянии. Мы поехали по маршруту, и возле автовокзала один из них напал на меня, – рассказал водитель в паблике «Аварийный Омск».

В этот критический момент, когда остальные немногочисленные пассажиры могли растеряться, хрупкая девушка проявила поразительную решительность. Она смогла дать отпор нападавшим и прекратить конфликт.

Водитель признался, что не успел узнать имя своей спасительницы, однако очень хочет поблагодарить ее за храбрость и чувство справедливости.

2232
